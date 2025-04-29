H2h Saudi Arabia vs Singapore T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 08.10.2026

T20i

SAU
SAU
SIN
SIN
Saudi Arabia vs Singapore

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

SAUSaudi Arabia

SINSingapore

T20i, T20 Malaysia Quadrangular Series

SAUSaudi Arabia

SINSingapore