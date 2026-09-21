Squads Saudi Arabia vs Singapore T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 08.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Syed Ali
bowler
Abidin Zain-ul
batsman
Ahmad Ishtiaq
bowler
Ali Abdul Manan
all rounder
Cheema Sajid
batsman
Hassan Waji Ui
no information yet
Khalid Usman
no information yet
Khan Faisal
all rounder
Najeeb Usman
batsman
Raza Muhammad Ahmad
no information yet
Sankar Sidharth
wicket keeper
Shahzaib
no information yet
Shaikh Mohammed Hisham
all rounder
Syed Saud
no information yet
Waheed Abdul
no information yet
Wahid Abdul
bowler
Match has not started yet