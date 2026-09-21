Squads Saudi Arabia vs Singapore T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 08.10.2026

T20i

SAU
SAU
SIN
SIN

Playing

SAU
SAU
SIN
SIN
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Hassan Waji Ui

no information yet

Khalid Usman

no information yet

Khan Faisal

all rounder

Raza Muhammad Ahmad

no information yet

Sankar Sidharth

wicket keeper

Shahzaib

no information yet

Syed Saud

no information yet

Waheed Abdul

no information yet

Bench

SAU
SAU
SIN
SIN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet