Squads Marchin Patriots vs Preysal Sports Club T20i Trinidad T20 Festival 22.05.2026

T20i

MAR
MAR

187

PRE
PRE

140

Playing

MAR
MAR
PRE
PRE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MAR
MAR
PRE
PRE
First TeamSecond Team
Castro Teshwan

all rounder