Abesinghe Mudiyanselage Chathuranga Dilshan Abeysinghe
bowler
|Full name:
|Abesinghe Mudiyanselage Chathuranga Dilshan Abeysinghe
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|8
|Innings
|15
|10
|6
|Overs
|117.3
|60.0
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|4
|0
|Runs
|541
|319
|118
|Wickets
|19
|10
|4
|Avg
|28.47
|31.9
|29.5
|SR
|37.1
|36
|22.5
|Eco
|4.6
|5.31
|7.86
|BB
|6
|4
|1
|4w
|1
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|8
|Innings
|12
|3
|3
|Not outs
|5
|1
|1
|Runs
|9
|16
|7
|Balls Faced
|77
|20
|10
|Avg
|1.28
|8
|3.5
|SR
|11.68
|80
|70
|Fours
|2
|2
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|8
|16
|5
|Hundreds
|0
|0
|0