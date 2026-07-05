Abesinghe Mudiyanselage Chathuranga Dilshan Abeysinghe

Abesinghe Mudiyanselage Chathuranga Dilshan Abeysinghe

bowler

Full name:Abesinghe Mudiyanselage Chathuranga Dilshan Abeysinghe
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8108
Innings15106
Overs117.360.015.0
Balls---
Maidens1440
Runs541319118
Wickets19104
Avg28.4731.929.5
SR37.13622.5
Eco4.65.317.86
BB641
4w110
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8108
Innings1233
Not outs511
Runs9167
Balls Faced772010
Avg1.2883.5
SR11.688070
Fours221
Fifties000
Sixies010
Highest8165
Hundreds000

Another Players

Fernando, Nayana

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Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

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Perera, Kevin

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Liyanarachchi, Abhishek

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Pathirana, Onila

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Gunasekera, Nivodh Rahul

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Premaratne, Aravinda

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Fernando, Naveen

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Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

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Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

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