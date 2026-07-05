Nivodh Rahul Gunasekera
batsman
|Full name:
|Nivodh Rahul Gunasekera
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|21
|17
|Innings
|6
|11
|8
|Overs
|21.0
|57.5
|19.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|3
|0
|Runs
|84
|303
|148
|Wickets
|1
|9
|6
|Avg
|84
|33.66
|24.66
|SR
|126
|38.55
|19
|Eco
|4
|5.23
|7.78
|BB
|1
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|21
|17
|Innings
|19
|17
|13
|Not outs
|2
|0
|5
|Runs
|294
|180
|90
|Balls Faced
|582
|314
|96
|Avg
|17.29
|10.58
|11.25
|SR
|50.51
|57.32
|93.75
|Fours
|26
|13
|5
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|4
|0
|4
|Highest
|83
|35
|24
|Hundreds
|0
|0
|0