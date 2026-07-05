Nivodh Rahul Gunasekera

Nivodh Rahul Gunasekera

batsman

Full name:Nivodh Rahul Gunasekera
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Nugegoda Sports Welfare Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches132117
Innings6118
Overs21.057.519.0
Balls---
Maidens230
Runs84303148
Wickets196
Avg8433.6624.66
SR12638.5519
Eco45.237.78
BB132
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches132117
Innings191713
Not outs205
Runs29418090
Balls Faced58231496
Avg17.2910.5811.25
SR50.5157.3293.75
Fours26135
Fifties100
Sixies404
Highest833524
Hundreds000

Another Players

Fernando, Nayana

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Madushanka, Kokmaduwa Mudalige Sandun

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Perera, Kevin

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Liyanarachchi, Abhishek

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Pathirana, Onila

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Premaratne, Aravinda

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Fernando, Naveen

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Bandara, Konara Mudiyanselage Chaminda

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Wannithilake, Kandukara Mudiyanselage Sanka Poorna

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Nanayakkara, Sasindu Alwis

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