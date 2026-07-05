Akhulile Mkhatu

Akhulile Mkhatu

all rounder

Full name:Akhulile Mkhatu

Teams

2026 Teams

Mpumalanga Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches22
Innings30
Overs44.50
Balls--
Maidens40
Runs1990
Wickets70
Avg28.420
SR38.420
Eco4.430
BB40
4w10
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches22
Innings30
Not outs10
Runs40
Balls Faced60
Avg20
SR66.660
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest40
Hundreds00

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Mlungisi Ngwenyana, Gerald

Mlungisi Ngwenyana, Gerald

Makhosi, Lizo

Makhosi, Lizo

Kok, Alexander

Kok, Alexander

Koto, Brian Tumelo

Koto, Brian Tumelo

Hermann, Rubin

Hermann, Rubin

Balich, Caleb

Balich, Caleb

Dlamini, Martin

Dlamini, Martin

van Niekerk, Benjamin

van Niekerk, Benjamin

Hinrichsen, Jon Henry

Hinrichsen, Jon Henry