Rubin Andrew Hermann

Pakistan Super League
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD