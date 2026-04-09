Rubin Andrew Hermann

Rubin Andrew Hermann

wicket keeper

Full name:Rubin Andrew Hermann
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Lahore Qalandars

North West Dragons

Paarl Royals

South Africa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches293821
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches293821
Innings433716
Not outs453
Runs11491405349
Balls Faced19611771286
Avg29.4643.926.84
SR58.5979.33122.02
Fours15812837
Fifties651
Sixies17356
Highest7613455
Hundreds050

Rubin Andrew Hermann Schedule & Results

Pakistan Super League

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