Jon Henry Hinrichsen

Jon Henry Hinrichsen

bowler

Full name:Jon Henry Hinrichsen
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Mpumalanga Rhinos

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches22207
Innings32207
Overs458.1159.322.0
Balls---
Maidens90160
Runs1646794160
Wickets533211
Avg31.0524.8114.54
SR51.8629.912
Eco3.594.977.27
BB853
4w610
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches22207
Innings34154
Not outs1122
Runs49920934
Balls Faced66120044
Avg21.6916.0717
SR75.49104.577.27
Fours62193
Fifties110
Sixies1390
Highest596112
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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Mlungisi Ngwenyana, Gerald

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Makhosi, Lizo

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Kok, Alexander

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Koto, Brian Tumelo

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Hermann, Rubin

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Balich, Caleb

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Dlamini, Martin

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van Niekerk, Benjamin

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Mahima, Siyabonga

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