Jon Henry Hinrichsen
bowler
|Full name:
|Jon Henry Hinrichsen
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|20
|7
|Innings
|32
|20
|7
|Overs
|458.1
|159.3
|22.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|90
|16
|0
|Runs
|1646
|794
|160
|Wickets
|53
|32
|11
|Avg
|31.05
|24.81
|14.54
|SR
|51.86
|29.9
|12
|Eco
|3.59
|4.97
|7.27
|BB
|8
|5
|3
|4w
|6
|1
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|22
|20
|7
|Innings
|34
|15
|4
|Not outs
|11
|2
|2
|Runs
|499
|209
|34
|Balls Faced
|661
|200
|44
|Avg
|21.69
|16.07
|17
|SR
|75.49
|104.5
|77.27
|Fours
|62
|19
|3
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|13
|9
|0
|Highest
|59
|61
|12
|Hundreds
|0
|0
|0