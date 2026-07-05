Alan Kirschbaum

Alan Kirschbaum

batsman

Full name:Alan Kirschbaum
Nationality:Argentina

Teams

2026 Teams

Argentina

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1212
Overs41.141.1
Balls--
Maidens11
Runs306306
Wickets88
Avg38.2538.25
SR30.8730.87
Eco7.437.43
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1212
Not outs11
Runs7676
Balls Faced110110
Avg6.96.9
SR69.0969.09
Fours66
Fifties00
Sixies11
Highest2222
Hundreds00

Another Players

Mauro, David

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Angeletti, Bruno

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Mustafa, Augusto

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Ferguson, Alejandro

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Husain, Agustin

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Musiani, Lautaro

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Rivero, Agustin Perez

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Rossi, Tomas

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Escobar, Ramiro

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Fennell, Hernan

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