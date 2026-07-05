Alan Kirschbaum
batsman
|Full name:
|Alan Kirschbaum
|Nationality:
|Argentina
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|12
|12
|Overs
|41.1
|41.1
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|1
|Runs
|306
|306
|Wickets
|8
|8
|Avg
|38.25
|38.25
|SR
|30.87
|30.87
|Eco
|7.43
|7.43
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|12
|12
|Not outs
|1
|1
|Runs
|76
|76
|Balls Faced
|110
|110
|Avg
|6.9
|6.9
|SR
|69.09
|69.09
|Fours
|6
|6
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|22
|22
|Hundreds
|0
|0