Alex Mimi

Alex Mimi

Full name:Alex Mimi
Nationality:Cote d’Ivoire
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Ivory Coast

Alex Mimi Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

Dje, Claude

Dje, Claude

Aziz, Kone

Aziz, Kone

Djakaridja, Ouattara

Djakaridja, Ouattara

Ezechiel, Ladji

Ezechiel, Ladji

Dimitri, Pamba

Dimitri, Pamba

Felix, Konan

Felix, Konan

Ibrahim, Maiga

Ibrahim, Maiga

Issiaka, Dosso

Issiaka, Dosso

Nagnama, Kone

Nagnama, Kone

Issouf, Ouattara

Issouf, Ouattara