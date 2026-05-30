Match details Kenya vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Kenya won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 30, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Kenya Squad
|Players
|Singh Sukhdeep, Oluoch Lucas, Hirani Nitish, Muthui Mwendwa Gerard, Karim Irfan, Gondaria Dhiren, Langat Peter, Bhudia Sachin, Gill Sachin, Ngoche Shem, Patel Vishil
|Bench
|Mutua Francis Muia, Patel Rakep, Patel Subham
Ivory Coast Squad
|Players
|Mohamed Ouattara, Roland Gouegouri, Djakaridja Ouattara, Hermann Kouassi, Issouf Ouattara, Issiaka Dosso, Mimi Alex, Aziz Kone, Nagnama Kone, Dje Claude, Ibrahim Maiga
|Bench
|Dimitri Pamba, Kouakou Wilfried, Roger Assouan
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet