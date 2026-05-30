Match details Kenya vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026

T20i

KEN
KEN

19

IVO
IVO

18

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kenya won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 30, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kenya Squad

PlayersSingh Sukhdeep, Oluoch Lucas, Hirani Nitish, Muthui Mwendwa Gerard, Karim Irfan, Gondaria Dhiren, Langat Peter, Bhudia Sachin, Gill Sachin, Ngoche Shem, Patel Vishil
BenchMutua Francis Muia, Patel Rakep, Patel Subham

Ivory Coast Squad

PlayersMohamed Ouattara, Roland Gouegouri, Djakaridja Ouattara, Hermann Kouassi, Issouf Ouattara, Issiaka Dosso, Mimi Alex, Aziz Kone, Nagnama Kone, Dje Claude, Ibrahim Maiga
BenchDimitri Pamba, Kouakou Wilfried, Roger Assouan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet