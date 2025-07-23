T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A Cricket Live Score 2026

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T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A Team List

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Kenya

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Rwanda

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Sierra Leone

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Cameroon

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Botswana

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Ivory Coast

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Mali