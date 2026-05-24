Claude Dje

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
Rwanda vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
RWA
288
IVO
17
Ivory Coast vs Mali
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
78
MAL
79
Ivory Coast vs Cameroon
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
31
CAM
184
Ivory Coast vs Botswana
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
IVO
24
BOT
255
Sierra Leone vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
SIE
54
IVO
53
Kenya vs Ivory Coast
T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A
KEN
19
IVO
18