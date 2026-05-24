Claude Dje

Claude Dje

Full name:Claude Dje
Nationality:Cote d’Ivoire
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Ivory Coast

Claude Dje Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

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