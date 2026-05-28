Match details Ivory Coast vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026

T20i

IVO
IVO

24

BOT
BOT

255

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Botswana won the toss and opt to bat
Time:Thursday, May 28, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ivory Coast Squad

Players
BenchAziz Kone, Dimitri Pamba, Djakaridja Ouattara, Dje Claude, Hermann Kouassi, Ibrahim Maiga, Issiaka Dosso, Issouf Ouattara, Kouakou Wilfried, Mimi Alex, Mohamed Ouattara, Nagnama Kone, Roger Assouan, Roland Gouegouri

Botswana Squad

Players
BenchKasselman Monroux, Kgosiemang Boemo, Khumalo Boemo, Maisuria Dhruv, Master Nabil, Mbazo Valentine, Mooketsi Mmoloki, Motlhanka Karabo, Nehonde Reginald, Piet Katlo, Saiyed Ameer, Silas Phemelo, Tshose Thatayaone, Van Zyl Brandon

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet