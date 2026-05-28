Match details Ivory Coast vs Botswana T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 28.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Botswana won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, May 28, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Ivory Coast Squad
|Players
|Bench
|Aziz Kone, Dimitri Pamba, Djakaridja Ouattara, Dje Claude, Hermann Kouassi, Ibrahim Maiga, Issiaka Dosso, Issouf Ouattara, Kouakou Wilfried, Mimi Alex, Mohamed Ouattara, Nagnama Kone, Roger Assouan, Roland Gouegouri
Botswana Squad
|Players
|Bench
|Kasselman Monroux, Kgosiemang Boemo, Khumalo Boemo, Maisuria Dhruv, Master Nabil, Mbazo Valentine, Mooketsi Mmoloki, Motlhanka Karabo, Nehonde Reginald, Piet Katlo, Saiyed Ameer, Silas Phemelo, Tshose Thatayaone, Van Zyl Brandon
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet