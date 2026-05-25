Match details Ivory Coast vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026

T20i

IVO
IVO

78

MAL
MAL

79

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, May 25, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ivory Coast Squad

Players
BenchAziz Kone, Dimitri Pamba, Djakaridja Ouattara, Dje Claude, Hermann Kouassi, Ibrahim Maiga, Issiaka Dosso, Issouf Ouattara, Kouakou Wilfried, Mimi Alex, Mohamed Ouattara, Nagnama Kone, Roger Assouan, Roland Gouegouri

Mali Squad

Players
BenchBerthe Lassina, Botcha Babjee, Coulibaly Mohamed, Diaby Sekou Dit Goutoubou, Diakite Moustapha Simbo, Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar, Kamate Sanze, Keita Cheick Amala, Konate Yacouba, Macalou Theodore, Makadji Zakaria, Reddy Vamshi, Sanogo Lamissa, Shailesh Shetty

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet