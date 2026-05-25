Match details Ivory Coast vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 25.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, May 25, 2026 11:50 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Ivory Coast Squad
|Players
|Bench
|Aziz Kone, Dimitri Pamba, Djakaridja Ouattara, Dje Claude, Hermann Kouassi, Ibrahim Maiga, Issiaka Dosso, Issouf Ouattara, Kouakou Wilfried, Mimi Alex, Mohamed Ouattara, Nagnama Kone, Roger Assouan, Roland Gouegouri
Mali Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet