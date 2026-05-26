Match details Ivory Coast vs Cameroon T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 26.05.2026

T20i

IVO
IVO

31

CAM
CAM

184

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, May 26, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ivory Coast Squad

Players
BenchAziz Kone, Dimitri Pamba, Djakaridja Ouattara, Dje Claude, Hermann Kouassi, Ibrahim Maiga, Issiaka Dosso, Issouf Ouattara, Kouakou Wilfried, Mimi Alex, Mohamed Ouattara, Nagnama Kone, Roger Assouan, Roland Gouegouri

Cameroon Squad

Players
BenchAbega Julien, Alembe Junior, Aminou Abdoulaye Nono, Antangana Roger, Assengong Sun, Bruno Nseke Toube, Dipita Bassahak Brian Loic, Fortune Bomnyuy Veron, Fru Maxwell, Kinga Honestly, Mengoumou Appolinaire Bekoa, Mpegna Faustin, Tchakou Idriss, Toube Alain Nseke

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet