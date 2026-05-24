Match details Rwanda vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 24.05.2026

T20i

RWA
RWA

288

IVO
IVO

17

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Rwanda won the toss and opt to bat
Time:Sunday, May 24, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rwanda Squad

Players
BenchAkayezu Martin, Bimenyimana Zappy, Cyusa Yves, Gumyusenge Daniel, Isaie Niyomugabo, Khan Hamza, Manishimwe Oscar, Michel Iradukunda Jean, Mugisha Israel, Nadir Muhammad, Ndikubwimana Didier, Ntirenganya Ignace, Rukiriza Emile, Uwimana David

Ivory Coast Squad

Players
BenchAziz Kone, Dimitri Pamba, Djakaridja Ouattara, Dje Claude, Hermann Kouassi, Ibrahim Maiga, Issiaka Dosso, Issouf Ouattara, Kouakou Wilfried, Mimi Alex, Mohamed Ouattara, Nagnama Kone, Roger Assouan, Roland Gouegouri

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet