Match details Sierra Leone vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Ivory Coast won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, May 29, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sierra Leone Squad
|Players
|Jalloh Yegbeh, Turay Alusine, Turay Eric Musa, Gbla Abass, Sesay George, Bangura John, Lamin Lansana, Lassayo John, Turay Mohamed, Coker Ramond, Conteh Samuel
|Bench
|Bah Chernoh, Kamara Abu, Williams Solomon
Ivory Coast Squad
|Players
|Issouf Ouattara, Dje Claude, Nagnama Kone, Mohamed Ouattara, Kouakou Wilfried, Issiaka Dosso, Mimi Alex, Aziz Kone, Djakaridja Ouattara, Hermann Kouassi, Roland Gouegouri
|Bench
|Dimitri Pamba, Ibrahim Maiga, Roger Assouan
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet