Match details Sierra Leone vs Ivory Coast T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026

T20i

SIE
SIE

54

IVO
IVO

53

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Ivory Coast won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 29, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sierra Leone Squad

PlayersJalloh Yegbeh, Turay Alusine, Turay Eric Musa, Gbla Abass, Sesay George, Bangura John, Lamin Lansana, Lassayo John, Turay Mohamed, Coker Ramond, Conteh Samuel
BenchBah Chernoh, Kamara Abu, Williams Solomon

Ivory Coast Squad

PlayersIssouf Ouattara, Dje Claude, Nagnama Kone, Mohamed Ouattara, Kouakou Wilfried, Issiaka Dosso, Mimi Alex, Aziz Kone, Djakaridja Ouattara, Hermann Kouassi, Roland Gouegouri
BenchDimitri Pamba, Ibrahim Maiga, Roger Assouan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet