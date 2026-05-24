Pamba Dimitri

Pamba Dimitri

Full name:Pamba Dimitri
Nationality:Cote d’Ivoire
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Ivory Coast

Pamba Dimitri Schedule & Results

T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A

Another Players

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