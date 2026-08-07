Ali Usman
all rounder
|Full name:
|Ali Usman
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|4
|1
|Innings
|40
|4
|1
|Overs
|900.5
|38.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|193
|1
|0
|Runs
|2679
|164
|23
|Wickets
|83
|6
|0
|Avg
|32.27
|27.33
|0
|SR
|65.12
|38
|0
|Eco
|2.97
|4.31
|5.75
|BB
|10
|3
|0
|4w
|9
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|26
|4
|1
|Innings
|40
|2
|1
|Not outs
|11
|0
|0
|Runs
|740
|14
|1
|Balls Faced
|1705
|21
|2
|Avg
|25.51
|7
|1
|SR
|43.4
|66.66
|50
|Fours
|82
|2
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|9
|0
|0
|Highest
|89
|8
|1
|Hundreds
|0
|0
|0