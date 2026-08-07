Ali Usman

Ali Usman

all rounder

Full name:Ali Usman
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Multan Region

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2641
Innings4041
Overs900.538.04.0
Balls---
Maidens19310
Runs267916423
Wickets8360
Avg32.2727.330
SR65.12380
Eco2.974.315.75
BB1030
4w900
5w300
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2641
Innings4021
Not outs1100
Runs740141
Balls Faced1705212
Avg25.5171
SR43.466.6650
Fours8220
Fifties200
Sixies900
Highest8981
Hundreds000

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Rauf, Haris

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Akram, Faisal

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