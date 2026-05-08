Andrew Mansale

Andrew Mansale

batsman

Full name:Andrew Mansale
Nationality:Vanuatu
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches271027
Innings11411
Overs29.012.029.0
Balls---
Maidens010
Runs19952199
Wickets10010
Avg19.9019.9
SR17.4017.4
Eco6.864.336.86
BB303
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches271027
Innings261026
Not outs313
Runs441136441
Balls Faced397243397
Avg19.1715.1119.17
SR111.0855.96111.08
Fours271327
Fifties212
Sixies15415
Highest576857
Hundreds000

Andrew Mansale Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Andrew Mansale News

View all

If you are a fan of cricketer Andrew Mansale, then right now you can read the latest news about him, how his training is going, how his colleagues treat him and what cricket tournaments are waiting for him.

Top five bowling performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Top five bowling performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

The Betbarter Vanuatu Blast might have been a 10-over competition favoured to suit the batsmen, but boy it did feature a lot of top quality, world-class bowling from bowlers from all three sides. Today, we, here at SportsCafe, list out the top five bowling performances from the tournament.

Andrew Mansale07:41 PM, 16 June, 2020

Top five batting performances from the Betbarter Vanuatu T10 Blast

Andrew Mansale07:42 PM, 15 June, 2020

Things we learnt from the 2020 Betbarter Vanuatu T10 Blast

Andrew Mansale08:41 PM, 14 June, 2020

Numbers and records from 2020 Betbarter Vanuatu T10 Blast

Andrew Mansale07:44 PM, 14 June, 2020

Betbarter Vanuatu T10 Blast | Team of the tournament ft.Andrew Mansale, Nalin Nipiko and Viraliuliu

Another Players

Tari, Ronald

Tari, Ronald

Rasu, Joshua

Rasu, Joshua

Nipiko, Nalin

Nipiko, Nalin

Lekai, Roderick

Lekai, Roderick

William Kendrick, Curran Tor

William Kendrick, Curran Tor

Wotu, Wamejo

Wotu, Wamejo

Nalisa, Williamsing

Nalisa, Williamsing

Tari, Kenny

Tari, Kenny

Obed, Simpson

Obed, Simpson

Mangau, Godfrey

Mangau, Godfrey