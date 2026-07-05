Ansh Tandon
batsman
|Full name:
|Ansh Tandon
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|3
|9
|Innings
|0
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|3
|9
|Innings
|1
|7
|3
|7
|Not outs
|0
|1
|0
|1
|Runs
|10
|70
|18
|70
|Balls Faced
|18
|59
|45
|59
|Avg
|10
|11.66
|6
|11.66
|SR
|55.55
|118.64
|40
|118.64
|Fours
|1
|5
|2
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|3
|0
|3
|Highest
|10
|34
|10
|34
|Hundreds
|0
|0
|0
|0