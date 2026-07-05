Ansh Tandon

Ansh Tandon

batsman

Full name:Ansh Tandon
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2023 Teams

Bulawayo Braves

United Arab Emirates

United Arab Emirates A

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches1939
Innings0000
Overs0000
Balls----
Maidens0000
Runs0000
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco0000
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches1939
Innings1737
Not outs0101
Runs10701870
Balls Faced18594559
Avg1011.66611.66
SR55.55118.6440118.64
Fours1525
Fifties0000
Sixies0303
Highest10341034
Hundreds0000

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

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Webster, Beau

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Raza, Ahmed

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John, Figy

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Lakra, Aryan

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Shetty, Adhitya

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Herft, Kobe

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Keswani, Nilansh

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Khan, Matiullah

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Shah, Khalid

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