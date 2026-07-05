Bulawayo Braves

Bulawayo Braves

Gender:Men

Players

2023 Players

Ansh Tandon

United Arab Emirates

Ashton James Turner

Australia

Beau Webster

Australia

Benjamin Reginald McDermott

Australia

Innocent Kaia

Zimbabwe

Jack Prestwidge

Austria

Joylord Gumbie

Zimbabwe

Kobe Herft

Mohammad Faraz Akram

Zimbabwe

Mujeeb Ur Rahman Zadran

Afghanistan

Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera

Sri Lanka

Patrick Gabriel Dooley

Australia

Ryan Ponsonby Burl

Zimbabwe

Sikandar Raza Butt

Zimbabwe

Suresh Kumar Raina

India

Tanaka Chivanga

Zimbabwe

Tanunurwa Makoni

Zimbabwe

Taskin Ahmed

Bangladesh

Timycen Maruma

Zimbabwe

Tymal Solomon Mills

England

Statistics

Zim Afro T10 League 2023

Matches Played8
Won3
Drawn0
Lost5
No result0

Another teams

Dambulla Sixers

Dambulla Sixers

Kenya

Kenya

Central Zone

Central Zone

Joburg Buffaloes

Joburg Buffaloes

Sierra Leone

Sierra Leone

Galle Gallants

Galle Gallants

Kandy Royals

Kandy Royals

North East Zone

North East Zone

Durban Qalandars

Durban Qalandars

Jaffna Kings

Jaffna Kings