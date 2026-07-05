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2023 Players
Ansh Tandon
United Arab Emirates
Ashton James Turner
Australia
Beau Webster
Benjamin Reginald McDermott
Innocent Kaia
Zimbabwe
Jack Prestwidge
Austria
Joylord Gumbie
Kobe Herft
Mohammad Faraz Akram
Mujeeb Ur Rahman Zadran
Afghanistan
Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Perera
Sri Lanka
Patrick Gabriel Dooley
Ryan Ponsonby Burl
Sikandar Raza Butt
Suresh Kumar Raina
India
Tanaka Chivanga
Tanunurwa Makoni
Taskin Ahmed
Bangladesh
Timycen Maruma
Tymal Solomon Mills
England
Zim Afro T10 League 2023
Dambulla Sixers
Kenya
Central Zone
Joburg Buffaloes
Sierra Leone
Galle Gallants
Kandy Royals
North East Zone
Durban Qalandars
Jaffna Kings