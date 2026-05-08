T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
bowler
|Full name:
|Apolinaire Liplip Stephen
|Nationality:
|Vanuatu
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|9
|8
|9
|Innings
|9
|8
|9
|Overs
|27.1
|65.0
|27.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|4
|1
|Runs
|202
|282
|202
|Wickets
|11
|14
|11
|Avg
|18.36
|20.14
|18.36
|SR
|14.81
|27.85
|14.81
|Eco
|7.43
|4.33
|7.43
|BB
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|9
|8
|9
|Innings
|5
|8
|5
|Not outs
|1
|2
|1
|Runs
|13
|45
|13
|Balls Faced
|32
|57
|32
|Avg
|3.25
|7.5
|3.25
|SR
|40.62
|78.94
|40.62
|Fours
|0
|5
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|2
|0
|Highest
|7
|24
|7
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93