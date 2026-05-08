Apolinaire Liplip Stephen

Apolinaire Liplip Stephen

bowler

Full name:Apolinaire Liplip Stephen
Nationality:Vanuatu

Teams

2026 Teams

Vanuatu

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches989
Innings989
Overs27.165.027.1
Balls---
Maidens141
Runs202282202
Wickets111411
Avg18.3620.1418.36
SR14.8127.8514.81
Eco7.434.337.43
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches989
Innings585
Not outs121
Runs134513
Balls Faced325732
Avg3.257.53.25
SR40.6278.9440.62
Fours050
Fifties000
Sixies020
Highest7247
Hundreds000

Apolinaire Liplip Stephen Schedule & Results

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