Aqib Ilyas Sulehri

Aqib Ilyas Sulehri

batsman

Full name:Aqib Ilyas Sulehri
Nationality:Oman

Teams

2026 Teams

Karachi Kings

Oman

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches25304730
Innings23123712
Overs122.034.0190.334.0
Balls----
Maidens4050
Runs552217902217
Wickets207327
Avg27.63128.1831
SR36.629.1435.7129.14
Eco4.526.384.736.38
BB4242
4w1020
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches25304730
Innings24304630
Not outs2525
Runs10047061649706
Balls Faced12555691952569
Avg45.6328.2437.4728.24
SR80124.0784.47124.07
Fours977816178
Fifties7595
Sixies10192819
Highest1099011790
Hundreds2030

Aqib Ilyas Sulehri Schedule & Results

Pakistan Super League

Aqib Ilyas News

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Right now you have a great opportunity to find out all the latest news about cricketer Aqib Ilyas, how he trains, what he eats and what motivates him to go out and win.

AUS vs OMA | Twitter in disbelief as Ilyas blinder resigns extends stunned Maxwell's shocking golden run

AUS vs OMA | Twitter in disbelief as Ilyas blinder resigns extends stunned Maxwell's shocking golden run

Pursuit of the improbable requires moments straight out of a fairytale and Oman produced just the same in their attempt to upset perpetual winners Australia. Their skipper Aqib Ilyas took a diving catch for the ages in Bridgetown to resign Glenn Maxwell to a second golden duck on the trot.

Aqib Ilyas07:09 AM, 06 June, 2024

AUS vs OMA | Twitter in awe as Warner acknowledges Finch's claps with wholesome wave after making history

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