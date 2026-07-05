Ariful Haque

Ariful Haque

all rounder

Full name:Ariful Haque
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches219102134119
Innings3111478620
Overs11.03.01.01400.0393.536.4
Balls------
Maidens400266120
Runs24171346312351356
Wickets1011357311
Avg2401334.332.232.36
SR660662.2232.3620
Eco2.185.66133.35.969.7
BB101953
4w000820
5w000210
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches219102134119
Innings40815511896
Not outs104161828
Runs88059468826741406
Balls Faced159061736131881222
Avg29.33014.7533.7226.7420.67
SR55.34096.7263.6883.87115.05
Fours80444114887
Fifties00025101
Sixies2001139944
Highest4101823110959
Hundreds000820

Another Players

Nabi, Mohammad

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Udana, Isuru

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Bopara, Ravi

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Rahman, Taibur

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Williams, Kesrick

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Azam, Hammad

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Hossain, Delwar

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Swadhin, Aks

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Hayet, Shafiul

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Hossain, Al-Amin

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