Ariful Haque
all rounder
|Full name:
|Ariful Haque
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|1
|9
|102
|134
|119
|Innings
|3
|1
|1
|147
|86
|20
|Overs
|11.0
|3.0
|1.0
|1400.0
|393.5
|36.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|0
|0
|266
|12
|0
|Runs
|24
|17
|13
|4631
|2351
|356
|Wickets
|1
|0
|1
|135
|73
|11
|Avg
|24
|0
|13
|34.3
|32.2
|32.36
|SR
|66
|0
|6
|62.22
|32.36
|20
|Eco
|2.18
|5.66
|13
|3.3
|5.96
|9.7
|BB
|1
|0
|1
|9
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|8
|2
|0
|5w
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|1
|9
|102
|134
|119
|Innings
|4
|0
|8
|155
|118
|96
|Not outs
|1
|0
|4
|16
|18
|28
|Runs
|88
|0
|59
|4688
|2674
|1406
|Balls Faced
|159
|0
|61
|7361
|3188
|1222
|Avg
|29.33
|0
|14.75
|33.72
|26.74
|20.67
|SR
|55.34
|0
|96.72
|63.68
|83.87
|115.05
|Fours
|8
|0
|4
|441
|148
|87
|Fifties
|0
|0
|0
|25
|10
|1
|Sixies
|2
|0
|0
|113
|99
|44
|Highest
|41
|0
|18
|231
|109
|59
|Hundreds
|0
|0
|0
|8
|2
|0