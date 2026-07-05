Avishka Perera

Avishka Perera

wicket keeper

Full name:Avishka Perera
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Galle Gallants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9128
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9128
Innings12127
Not outs020
Runs49015146
Balls Faced74522275
Avg40.8315.16.57
SR65.7768.0161.33
Fours46182
Fifties200
Sixies601
Highest2363516
Hundreds100

Another Players

Peiris, Sachintha

Peiris, Sachintha

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Das, Liton

Das, Liton