Avishka Perera
wicket keeper
|Full name:
|Avishka Perera
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|12
|8
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|12
|8
|Innings
|12
|12
|7
|Not outs
|0
|2
|0
|Runs
|490
|151
|46
|Balls Faced
|745
|222
|75
|Avg
|40.83
|15.1
|6.57
|SR
|65.77
|68.01
|61.33
|Fours
|46
|18
|2
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|6
|0
|1
|Highest
|236
|35
|16
|Hundreds
|1
|0
|0