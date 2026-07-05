Ayon Fernando
batsman
|Full name:
|Ayon Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|4
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|4
|Innings
|10
|3
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|79
|9
|7
|Balls Faced
|179
|22
|13
|Avg
|7.9
|3
|3.5
|SR
|44.13
|40.9
|53.84
|Fours
|11
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|43
|8
|7
|Hundreds
|0
|0
|0