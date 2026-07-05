Josep Manuwelge Chamod Sandaru

Josep Manuwelge Chamod Sandaru

bowler

Full name:Josep Manuwelge Chamod Sandaru
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches41610
Innings594
Overs29.532.014.0
Balls---
Maidens1700
Runs103143105
Wickets216
Avg51.514317.5
SR89.519214
Eco3.454.467.5
BB215
4w000
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches41610
Innings7109
Not outs011
Runs92210156
Balls Faced154306143
Avg13.1423.3319.5
SR59.7468.62109.09
Fours6138
Fifties001
Sixies557
Highest444253
Hundreds000

Another Players

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