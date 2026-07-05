Josep Manuwelge Chamod Sandaru
bowler
|Full name:
|Josep Manuwelge Chamod Sandaru
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|16
|10
|Innings
|5
|9
|4
|Overs
|29.5
|32.0
|14.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|17
|0
|0
|Runs
|103
|143
|105
|Wickets
|2
|1
|6
|Avg
|51.5
|143
|17.5
|SR
|89.5
|192
|14
|Eco
|3.45
|4.46
|7.5
|BB
|2
|1
|5
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|16
|10
|Innings
|7
|10
|9
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|92
|210
|156
|Balls Faced
|154
|306
|143
|Avg
|13.14
|23.33
|19.5
|SR
|59.74
|68.62
|109.09
|Fours
|6
|13
|8
|Fifties
|0
|0
|1
|Sixies
|5
|5
|7
|Highest
|44
|42
|53
|Hundreds
|0
|0
|0