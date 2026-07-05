Kavindu Nirmana
batsman
|Full name:
|Kavindu Nirmana
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|5
|Innings
|2
|1
|5
|Overs
|9.0
|7.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|53
|32
|151
|Wickets
|0
|0
|10
|Avg
|0
|0
|15.1
|SR
|0
|0
|10.8
|Eco
|5.88
|4.57
|8.38
|BB
|0
|0
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|2
|5
|Innings
|3
|2
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|81
|8
|26
|Balls Faced
|88
|19
|17
|Avg
|27
|4
|6.5
|SR
|92.04
|42.1
|152.94
|Fours
|7
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|0
|2
|Highest
|36
|6
|20
|Hundreds
|0
|0
|0