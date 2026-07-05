Kavindu Nirmana

Kavindu Nirmana

batsman

Full name:Kavindu Nirmana
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches225
Innings215
Overs9.07.018.0
Balls---
Maidens010
Runs5332151
Wickets0010
Avg0015.1
SR0010.8
Eco5.884.578.38
BB004
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches225
Innings324
Not outs000
Runs81826
Balls Faced881917
Avg2746.5
SR92.0442.1152.94
Fours712
Fifties000
Sixies402
Highest36620
Hundreds000

Another Players

Lakshan, Lasith

Lakshan, Lasith

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Premaratne, Nipun Kanchna

Premaratne, Nipun Kanchna

Nimantha, Ramesh

Nimantha, Ramesh

Kaushal, Janeth

Kaushal, Janeth

Tharindu, Charuka

Tharindu, Charuka

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

Yasas, Raveen

Yasas, Raveen

Fernando, Irosh

Fernando, Irosh

Weeranga, Kasun

Weeranga, Kasun