Charuka Tharindu
bowler
|Full name:
|Charuka Tharindu
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|14
|5
|Innings
|1
|13
|2
|Overs
|3.0
|58.0
|2.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|4
|0
|Runs
|27
|277
|12
|Wickets
|0
|14
|0
|Avg
|0
|19.78
|0
|SR
|0
|24.85
|0
|Eco
|9
|4.77
|5.53
|BB
|0
|6
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|14
|5
|Innings
|1
|6
|3
|Not outs
|0
|2
|0
|Runs
|0
|60
|7
|Balls Faced
|4
|61
|19
|Avg
|0
|15
|2.33
|SR
|0
|98.36
|36.84
|Fours
|0
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|3
|0
|Highest
|0
|29
|4
|Hundreds
|0
|0
|0