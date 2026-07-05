Charuka Tharindu

Charuka Tharindu

bowler

Full name:Charuka Tharindu
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Chilaw Marians Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1145
Innings1132
Overs3.058.02.1
Balls---
Maidens040
Runs2727712
Wickets0140
Avg019.780
SR024.850
Eco94.775.53
BB060
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1145
Innings163
Not outs020
Runs0607
Balls Faced46119
Avg0152.33
SR098.3636.84
Fours030
Fifties000
Sixies030
Highest0294
Hundreds000

Another Players

Nirmana, Kavindu

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Lakshan, Lasith

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Tharanga, Pulina

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Premaratne, Nipun Kanchna

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Nimantha, Ramesh

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Kaushal, Janeth

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Sandaru, Josep Manuwelge Chamod

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Yasas, Raveen

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Fernando, Irosh

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Weeranga, Kasun

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