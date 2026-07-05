Bamanye Xengxe

Bamanye Xengxe

all rounder

Full name:Bamanye Xengxe
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches183017
Innings253015
Overs284.0230.445.4
Balls---
Maidens45100
Runs11471421360
Wickets273526
Avg42.4840.613.84
SR63.1139.5410.53
Eco4.036.167.88
BB744
4w012
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches183017
Innings31269
Not outs371
Runs36536286
Balls Faced55734176
Avg13.0319.0510.75
SR65.52106.15113.15
Fours52304
Fifties011
Sixies5112
Highest395551
Hundreds000

Another Players

King, JP

King, JP

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Makhosi, Lizo

Makhosi, Lizo

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Senokwane, Lesego

Senokwane, Lesego

Ngoepe, Lesiba

Ngoepe, Lesiba

Peters, Gideon

Peters, Gideon

Kuhn, Heino

Kuhn, Heino

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo