Bamanye Xengxe
all rounder
|Full name:
|Bamanye Xengxe
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|30
|17
|Innings
|25
|30
|15
|Overs
|284.0
|230.4
|45.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|45
|10
|0
|Runs
|1147
|1421
|360
|Wickets
|27
|35
|26
|Avg
|42.48
|40.6
|13.84
|SR
|63.11
|39.54
|10.53
|Eco
|4.03
|6.16
|7.88
|BB
|7
|4
|4
|4w
|0
|1
|2
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|30
|17
|Innings
|31
|26
|9
|Not outs
|3
|7
|1
|Runs
|365
|362
|86
|Balls Faced
|557
|341
|76
|Avg
|13.03
|19.05
|10.75
|SR
|65.52
|106.15
|113.15
|Fours
|52
|30
|4
|Fifties
|0
|1
|1
|Sixies
|5
|11
|2
|Highest
|39
|55
|51
|Hundreds
|0
|0
|0