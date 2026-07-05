Lesego Senokwane

Lesego Senokwane

batsman

Full name:Lesego Senokwane
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches364230
Innings2068
Overs122.217.315.1
Balls---
Maidens600
Runs646113138
Wickets1246
Avg53.8328.2523
SR61.1626.2515.16
Eco5.286.459.09
BB243
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches364230
Innings634122
Not outs401
Runs1515951341
Balls Faced36651360360
Avg25.6723.1916.23
SR41.3369.9294.72
Fours1999330
Fifties640
Sixies343
Highest14710046
Hundreds310

Another Players

Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Ngoepe, Lesiba

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Peters, Gideon

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Kuhn, Heino

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Hermann, Rubin

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Phangiso, Aaron

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Siboto, Malusi

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Oakes, Jason

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