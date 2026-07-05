Lesego Senokwane
batsman
|Full name:
|Lesego Senokwane
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|42
|30
|Innings
|20
|6
|8
|Overs
|122.2
|17.3
|15.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|646
|113
|138
|Wickets
|12
|4
|6
|Avg
|53.83
|28.25
|23
|SR
|61.16
|26.25
|15.16
|Eco
|5.28
|6.45
|9.09
|BB
|2
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|42
|30
|Innings
|63
|41
|22
|Not outs
|4
|0
|1
|Runs
|1515
|951
|341
|Balls Faced
|3665
|1360
|360
|Avg
|25.67
|23.19
|16.23
|SR
|41.33
|69.92
|94.72
|Fours
|199
|93
|30
|Fifties
|6
|4
|0
|Sixies
|3
|4
|3
|Highest
|147
|100
|46
|Hundreds
|3
|1
|0