Lesiba Ngoepe
batsman
|Full name:
|Lesiba Ngoepe
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|108
|85
|Innings
|44
|19
|2
|Overs
|185.4
|65.4
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|19
|0
|0
|Runs
|770
|429
|31
|Wickets
|18
|6
|0
|Avg
|42.77
|71.5
|0
|SR
|61.88
|65.66
|0
|Eco
|4.14
|6.53
|15.5
|BB
|3
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|103
|108
|85
|Innings
|179
|97
|75
|Not outs
|7
|10
|13
|Runs
|4596
|2099
|982
|Balls Faced
|7374
|2447
|825
|Avg
|26.72
|24.12
|15.83
|SR
|62.32
|85.77
|119.03
|Fours
|624
|195
|75
|Fifties
|27
|10
|0
|Sixies
|71
|40
|39
|Highest
|135
|108
|114
|Hundreds
|3
|1
|1