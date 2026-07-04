Lesiba Ngoepe

Lesiba Ngoepe

batsman

Full name:Lesiba Ngoepe
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches10310885
Innings44192
Overs185.465.42.0
Balls---
Maidens1900
Runs77042931
Wickets1860
Avg42.7771.50
SR61.8865.660
Eco4.146.5315.5
BB320
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches10310885
Innings1799775
Not outs71013
Runs45962099982
Balls Faced73742447825
Avg26.7224.1215.83
SR62.3285.77119.03
Fours62419575
Fifties27100
Sixies714039
Highest135108114
Hundreds311

Another Players

Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Senokwane, Lesego

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Peters, Gideon

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Kuhn, Heino

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Siboto, Malusi

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Oakes, Jason

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