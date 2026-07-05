Gideon Peters
bowler
|Full name:
|Gideon Peters
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|18
|9
|Innings
|32
|18
|9
|Overs
|399.0
|126.4
|30.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|63
|5
|0
|Runs
|1458
|681
|246
|Wickets
|56
|22
|13
|Avg
|26.03
|30.95
|18.92
|SR
|42.75
|34.54
|14.23
|Eco
|3.65
|5.37
|7.97
|BB
|8
|4
|3
|4w
|3
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|18
|9
|Innings
|23
|6
|2
|Not outs
|14
|4
|2
|Runs
|59
|11
|11
|Balls Faced
|239
|21
|8
|Avg
|6.55
|5.5
|0
|SR
|24.68
|52.38
|137.5
|Fours
|19
|0
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|14
|9
|7
|Hundreds
|0
|0
|0