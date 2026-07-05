Gideon Peters

Gideon Peters

bowler

Full name:Gideon Peters
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

North West Dragons

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18189
Innings32189
Overs399.0126.430.5
Balls---
Maidens6350
Runs1458681246
Wickets562213
Avg26.0330.9518.92
SR42.7534.5414.23
Eco3.655.377.97
BB843
4w310
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18189
Innings2362
Not outs1442
Runs591111
Balls Faced239218
Avg6.555.50
SR24.6852.38137.5
Fours1901
Fifties000
Sixies000
Highest1497
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

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Pretorius, Dwaine

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Senokwane, Lesego

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Ngoepe, Lesiba

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Kuhn, Heino

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Hermann, Rubin

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Phangiso, Aaron

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Siboto, Malusi

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Oakes, Jason

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