Baxter J Holt

Baxter J Holt

wicket keeper

Full name:Baxter J Holt
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

New South Wales Blues

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1269
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1269
Innings2167
Not outs421
Runs36311584
Balls Faced7638388
Avg21.3528.7514
SR47.57138.5595.45
Fours3895
Fifties100
Sixies563
Highest544137
Hundreds000

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Gibson, Ryan

Gibson, Ryan

Nair, Arjun

Nair, Arjun

Warner, David

Warner, David

Cummins, Pat

Cummins, Pat

Stobo, Charles

Stobo, Charles

Ayre, Riley

Ayre, Riley