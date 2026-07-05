Baxter J Holt
wicket keeper
|Full name:
|Baxter J Holt
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|6
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|6
|9
|Innings
|21
|6
|7
|Not outs
|4
|2
|1
|Runs
|363
|115
|84
|Balls Faced
|763
|83
|88
|Avg
|21.35
|28.75
|14
|SR
|47.57
|138.55
|95.45
|Fours
|38
|9
|5
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|5
|6
|3
|Highest
|54
|41
|37
|Hundreds
|0
|0
|0