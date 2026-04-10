Mickey Edwards

Mickey Edwards

bowler

Full name:Mickey Edwards
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8103
Innings15103
Overs168.373.29.0
Balls---
Maidens3350
Runs59642784
Wickets14112
Avg42.5738.8142
SR72.214027
Eco3.535.829.33
BB441
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8103
Innings1561
Not outs231
Runs101290
Balls Faced249490
Avg7.769.660
SR40.5659.180
Fours1120
Fifties000
Sixies110
Highest19110
Hundreds000

Mickey Edwards Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Root, Joe

Root, Joe

Cliff, Benjamin Michael

Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

Coad, Ben

Luxton, William

Luxton, William

Shakil, Saud

Shakil, Saud

Fraine, William

Fraine, William

Chohan, Jafer

Chohan, Jafer

Lyth, Adam

Lyth, Adam