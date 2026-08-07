Bikramjit Bhajan Debnath
batsman
|Full name:
|Bikramjit Bhajan Debnath
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|1
|Innings
|1
|1
|1
|Overs
|21.0
|3.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|0
|0
|Runs
|97
|27
|8
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|97
|84
|0
|SR
|126
|78
|0
|Eco
|4.61
|9
|8
|BB
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|1
|Innings
|0
|3
|1
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|0
|34
|0
|Balls Faced
|0
|84
|2
|Avg
|0
|17
|0
|SR
|0
|40.47
|0
|Fours
|0
|2
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|20
|0
|Hundreds
|0
|0
|0