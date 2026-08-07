Bikramjit Bhajan Debnath

Bikramjit Bhajan Debnath

batsman

Full name:Bikramjit Bhajan Debnath
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131
Innings111
Overs21.03.01.0
Balls---
Maidens400
Runs97278
Wickets100
Avg97840
SR126780
Eco4.6198
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131
Innings031
Not outs010
Runs0340
Balls Faced0842
Avg0170
SR040.470
Fours020
Fifties000
Sixies000
Highest0200
Hundreds000

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