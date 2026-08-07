Rajat Arjun Dey

Rajat Arjun Dey

batsman

Full name:Rajat Arjun Dey
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches253029
Innings18122
Overs65.542.01.1
Balls---
Maidens1000
Runs21927318
Wickets770
Avg31.28390
SR56.42360
Eco3.326.515.42
BB240
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches253029
Innings362527
Not outs168
Runs870455496
Balls Faced1766597393
Avg24.8523.9426.1
SR49.2676.21126.2
Fours1054330
Fifties712
Sixies11822
Highest897882
Hundreds000

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