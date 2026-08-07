Rajat Arjun Dey
batsman
|Full name:
|Rajat Arjun Dey
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|30
|29
|Innings
|18
|12
|2
|Overs
|65.5
|42.0
|1.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|10
|0
|0
|Runs
|219
|273
|18
|Wickets
|7
|7
|0
|Avg
|31.28
|39
|0
|SR
|56.42
|36
|0
|Eco
|3.32
|6.5
|15.42
|BB
|2
|4
|0
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|30
|29
|Innings
|36
|25
|27
|Not outs
|1
|6
|8
|Runs
|870
|455
|496
|Balls Faced
|1766
|597
|393
|Avg
|24.85
|23.94
|26.1
|SR
|49.26
|76.21
|126.2
|Fours
|105
|43
|30
|Fifties
|7
|1
|2
|Sixies
|11
|8
|22
|Highest
|89
|78
|82
|Hundreds
|0
|0
|0