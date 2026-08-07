Bikramkumar Das

Bikramkumar Das

batsman

Full name:Bikramkumar Das
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Tripura

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches131513
Innings642
Overs30.013.34.0
Balls---
Maidens200
Runs1128734
Wickets211
Avg568734
SR908124
Eco3.736.448.5
BB211
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches131513
Innings181513
Not outs201
Runs379448429
Balls Faced991611374
Avg23.6829.8635.75
SR38.2473.32114.7
Fours484748
Fifties235
Sixies114
Highest6212373
Hundreds010

Another Players

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Paul, Chiranjit

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Ali, Amit

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Paul, Sankar

Murasingh, Manisankar

Murasingh, Manisankar

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Sinha, Dahani

Sinha, Dahani

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