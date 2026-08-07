Bikramkumar Das
batsman
|Full name:
|Bikramkumar Das
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|15
|13
|Innings
|6
|4
|2
|Overs
|30.0
|13.3
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|0
|Runs
|112
|87
|34
|Wickets
|2
|1
|1
|Avg
|56
|87
|34
|SR
|90
|81
|24
|Eco
|3.73
|6.44
|8.5
|BB
|2
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|15
|13
|Innings
|18
|15
|13
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|379
|448
|429
|Balls Faced
|991
|611
|374
|Avg
|23.68
|29.86
|35.75
|SR
|38.24
|73.32
|114.7
|Fours
|48
|47
|48
|Fifties
|2
|3
|5
|Sixies
|1
|1
|4
|Highest
|62
|123
|73
|Hundreds
|0
|1
|0