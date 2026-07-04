Bright Phiri
bowler
|Full name:
|Bright Phiri
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|11
|Innings
|1
|0
|0
|Overs
|3.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|10
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.33
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|11
|Innings
|8
|5
|10
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|55
|109
|189
|Balls Faced
|178
|176
|160
|Avg
|6.87
|21.8
|18.9
|SR
|30.89
|61.93
|118.12
|Fours
|5
|16
|26
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|5
|Highest
|15
|45
|40
|Hundreds
|0
|0
|0