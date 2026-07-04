Bright Phiri

Bright Phiri

bowler

Full name:Bright Phiri
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Tuskers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6511
Innings100
Overs3.000
Balls---
Maidens000
Runs1000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.3300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6511
Innings8510
Not outs000
Runs55109189
Balls Faced178176160
Avg6.8721.818.9
SR30.8961.93118.12
Fours51626
Fifties000
Sixies005
Highest154540
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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