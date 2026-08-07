Chad Giggs Classen

Chad Giggs Classen

bowler

Full name:Chad Giggs Classen
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Eastern Storm

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches142710
Innings232710
Overs251.2220.326.0
Balls---
Maidens53190
Runs772993208
Wickets32392
Avg24.1225.46104
SR47.1233.9278
Eco3.074.58
BB741
4w110
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches142710
Innings17173
Not outs783
Runs1541045
Balls Faced33221210
Avg15.411.550
SR46.3849.0550
Fours2460
Fifties000
Sixies010
Highest35193
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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Valli, Yaseen

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Masondo, Sizwe

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Peters, Gideon

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Siboto, Malusi

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Rasemene, Andrew

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Johnson, Juandre

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Nel, Andre

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Mosehle, Mangaliso

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