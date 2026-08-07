Chad Giggs Classen
bowler
|Full name:
|Chad Giggs Classen
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|27
|10
|Innings
|23
|27
|10
|Overs
|251.2
|220.3
|26.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|53
|19
|0
|Runs
|772
|993
|208
|Wickets
|32
|39
|2
|Avg
|24.12
|25.46
|104
|SR
|47.12
|33.92
|78
|Eco
|3.07
|4.5
|8
|BB
|7
|4
|1
|4w
|1
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|14
|27
|10
|Innings
|17
|17
|3
|Not outs
|7
|8
|3
|Runs
|154
|104
|5
|Balls Faced
|332
|212
|10
|Avg
|15.4
|11.55
|0
|SR
|46.38
|49.05
|50
|Fours
|24
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|35
|19
|3
|Hundreds
|0
|0
|0