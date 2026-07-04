Malusi Siboto
bowler
|Full name:
|Malusi Siboto
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|123
|126
|128
|Innings
|218
|122
|123
|Overs
|3085.5
|791.5
|388.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|696
|30
|5
|Runs
|9167
|4349
|3020
|Wickets
|305
|130
|109
|Avg
|30.05
|33.45
|27.7
|SR
|60.7
|36.54
|21.39
|Eco
|2.97
|5.49
|7.77
|BB
|8
|6
|4
|4w
|10
|3
|2
|5w
|7
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|123
|126
|128
|Innings
|165
|72
|29
|Not outs
|48
|23
|17
|Runs
|2169
|632
|127
|Balls Faced
|4729
|914
|149
|Avg
|18.53
|12.89
|10.58
|SR
|45.86
|69.14
|85.23
|Fours
|235
|36
|8
|Fifties
|5
|1
|0
|Sixies
|22
|6
|2
|Highest
|56
|50
|19
|Hundreds
|0
|0
|0