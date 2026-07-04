Malusi Siboto

Malusi Siboto

bowler

Full name:Malusi Siboto
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches123126128
Innings218122123
Overs3085.5791.5388.4
Balls---
Maidens696305
Runs916743493020
Wickets305130109
Avg30.0533.4527.7
SR60.736.5421.39
Eco2.975.497.77
BB864
4w1032
5w730
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches123126128
Innings1657229
Not outs482317
Runs2169632127
Balls Faced4729914149
Avg18.5312.8910.58
SR45.8669.1485.23
Fours235368
Fifties510
Sixies2262
Highest565019
Hundreds000

Another Players

Tahir, Imran

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Pretorius, Dwaine

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Phangiso, Aaron

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Sipamla, Lutho

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Maphaka, Tetelo

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Diseko, Johannes Newty

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Dawood, Junaid

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Potgieter, Delano

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Jones, Evan

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Mosehle, Mangaliso

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