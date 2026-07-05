Chanchai Pengkumta

Chanchai Pengkumta

all rounder

Full name:Chanchai Pengkumta
Nationality:Thailand

Teams

2024 Teams

Thailand

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches415415
Innings414414
Overs19.535.119.535.1
Balls----
Maidens2121
Runs8125181251
Wickets511511
Avg16.222.8116.222.81
SR23.819.1823.819.18
Eco4.087.134.087.13
BB3434
4w0101
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches415415
Innings314314
Not outs0202
Runs11671167
Balls Faced1512715127
Avg3.665.583.665.58
SR73.3352.7573.3352.75
Fours2525
Fifties0000
Sixies0000
Highest618618
Hundreds0000

Another Players

Yadav, Akshay

Yadav, Akshay

Nuntarch, Narawit

Nuntarch, Narawit

Coetzee, Jandre

Coetzee, Jandre

Namchaikul, Khanitson

Namchaikul, Khanitson

Maliwan, Sarawut

Maliwan, Sarawut

Liangwichian, Chiraphong

Liangwichian, Chiraphong

Desungnoen, Sorawat

Desungnoen, Sorawat

Senamontree, Nopphon

Senamontree, Nopphon

Kalasi, Anucha

Kalasi, Anucha

Suanchuai, Phiriyapong

Suanchuai, Phiriyapong