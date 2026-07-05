Chanchai Pengkumta
all rounder
|Full name:
|Chanchai Pengkumta
|Nationality:
|Thailand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|4
|15
|4
|15
|Innings
|4
|14
|4
|14
|Overs
|19.5
|35.1
|19.5
|35.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|2
|1
|Runs
|81
|251
|81
|251
|Wickets
|5
|11
|5
|11
|Avg
|16.2
|22.81
|16.2
|22.81
|SR
|23.8
|19.18
|23.8
|19.18
|Eco
|4.08
|7.13
|4.08
|7.13
|BB
|3
|4
|3
|4
|4w
|0
|1
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|4
|15
|4
|15
|Innings
|3
|14
|3
|14
|Not outs
|0
|2
|0
|2
|Runs
|11
|67
|11
|67
|Balls Faced
|15
|127
|15
|127
|Avg
|3.66
|5.58
|3.66
|5.58
|SR
|73.33
|52.75
|73.33
|52.75
|Fours
|2
|5
|2
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|6
|18
|6
|18
|Hundreds
|0
|0
|0
|0