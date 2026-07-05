Charuka Chandeera Jayathilake
bowler
|Full name:
|Charuka Chandeera Jayathilake
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|5
|Innings
|1
|2
|2
|Overs
|11.0
|13.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|48
|68
|42
|Wickets
|1
|1
|2
|Avg
|48
|68
|21
|SR
|66
|78
|15
|Eco
|4.36
|5.23
|8.4
|BB
|1
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|5
|Innings
|1
|2
|5
|Not outs
|0
|2
|0
|Runs
|8
|9
|48
|Balls Faced
|7
|16
|44
|Avg
|8
|0
|9.6
|SR
|114.28
|56.25
|109.09
|Fours
|2
|0
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|1
|Highest
|8
|8
|24
|Hundreds
|0
|0
|0