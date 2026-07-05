Charuka Chandeera Jayathilake

Charuka Chandeera Jayathilake

bowler

Full name:Charuka Chandeera Jayathilake
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Police Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches125
Innings122
Overs11.013.05.0
Balls---
Maidens100
Runs486842
Wickets112
Avg486821
SR667815
Eco4.365.238.4
BB112
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches125
Innings125
Not outs020
Runs8948
Balls Faced71644
Avg809.6
SR114.2856.25109.09
Fours206
Fifties000
Sixies011
Highest8824
Hundreds000

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Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

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Sudeera Thilakaratne, Dilum

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