Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando

Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando

bowler

Full name:Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches28491610113191
Innings53471616812889
Overs846.1390.546.22164.3972.5282.2
Balls------
Maidens130200318695
Runs30032339436790152222332
Wickets706315238185103
Avg42.937.1229.0633.1928.2222.64
SR72.5237.2218.5354.5631.5516.44
Eco3.545.989.413.655.368.25
BB744955
4w6211452
5w100631
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches28491610113191
Innings502561356032
Not outs17175603120
Runs132351040115063
Balls Faced3618315918256115
Avg44.37105.345.175.25
SR36.5642.1666.6643.6858.5954.78
Fours193148184
Fifties000000
Sixies0101232
Highest1778372110
Hundreds000000

Aththachchi Nuwan Pradeep Roshan Fernando Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Nuwan Pradeep News

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If you want to stay up to date with all the latest news about cricketer Nuwan Pradeep, we have compiled it all here: all the data and statistics from past matches, the player's records, and his participation in various cricket tournaments.

LPL 2024 | Nuwan Pradeep’s three-fer and Mohammad Nabi’s knock beat Colombo Strikers

LPL 2024 | Nuwan Pradeep’s three-fer and Mohammad Nabi’s knock beat Colombo Strikers

Dambulla Sixers beat Colombo Strikers by 28 runs in Colombo. The Strikers had performed well with the ball after winning the toss, limiting Dambulla to just 123 runs while their batting faltered during the chase, failing to establish partnerships and ultimately falling short in the contest.

Nuwan Pradeep07:27 PM, 12 December, 2022

LPL 2022 | Twitter reacts to Nuwan Pradeep’s unwanted headshot for Azam Khan leading him to leave field on stretcher

Nuwan Pradeep11:55 AM, 13 January, 2021

SL vs ENG | Angelo Mathews and Nuwan Pradeep return for England Tests

Nuwan Pradeep09:12 PM, 27 February, 2020

SL vs WI | Thisara Perera and Nuwan Pradeep return for West Indies T20Is

Nuwan Pradeep12:21 PM, 02 January, 2020

IND vs SL | Angelo Mathews returns to Sri Lanka T20I squad

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