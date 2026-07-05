Palihawadana Arachchilage Ralph Priyamal Perera

Palihawadana Arachchilage Ralph Priyamal Perera

batsman

Full name:Palihawadana Arachchilage Ralph Priyamal Perera
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Galle Nsl

Jaffna Kings

Police Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2635650
Innings030116
Overs098.048.110.2
Balls----
Maidens0500
Runs033624878
Wickets01661
Avg02141.3378
SR036.7548.1662
Eco03.425.147.54
BB0221
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2635650
Innings21004544
Not outs01287
Runs3337101109746
Balls Faced5863711344609
Avg16.542.1529.9720.16
SR56.8958.2382.51122.49
Fours23997157
Fifties02442
Sixies0423026
Highest3320610263
Hundreds0530

Another Players

Peiris, Sachintha

Peiris, Sachintha

Kumara, Mahesh

Kumara, Mahesh

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Udayanga Mihiran, Suraweera Arachchige Dulash

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Randika, Ashan

Randika, Ashan

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Miller, David

Miller, David

Hemananda, Danal

Hemananda, Danal