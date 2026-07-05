Palihawadana Arachchilage Ralph Priyamal Perera
batsman
|Full name:
|Palihawadana Arachchilage Ralph Priyamal Perera
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|63
|56
|50
|Innings
|0
|30
|11
|6
|Overs
|0
|98.0
|48.1
|10.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|5
|0
|0
|Runs
|0
|336
|248
|78
|Wickets
|0
|16
|6
|1
|Avg
|0
|21
|41.33
|78
|SR
|0
|36.75
|48.16
|62
|Eco
|0
|3.42
|5.14
|7.54
|BB
|0
|2
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|63
|56
|50
|Innings
|2
|100
|45
|44
|Not outs
|0
|12
|8
|7
|Runs
|33
|3710
|1109
|746
|Balls Faced
|58
|6371
|1344
|609
|Avg
|16.5
|42.15
|29.97
|20.16
|SR
|56.89
|58.23
|82.51
|122.49
|Fours
|2
|399
|71
|57
|Fifties
|0
|24
|4
|2
|Sixies
|0
|42
|30
|26
|Highest
|33
|206
|102
|63
|Hundreds
|0
|5
|3
|0