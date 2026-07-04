Koralegedera Nadeeja Ashen Bandara

Koralegedera Nadeeja Ashen Bandara

batsman

Full name:Koralegedera Nadeeja Ashen Bandara
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches65327358
Innings1123227
Overs1.01.070.460.310.1
Balls-----
Maidens00200
Runs8229632687
Wickets006114
Avg0049.3329.6321.75
SR0070.663315.25
Eco824.185.388.55
BB00243
4w00010
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches65327358
Innings64456647
Not outs1161012
Runs14184167518321125
Balls Faced2177930882211920
Avg28.22842.9432.7132.14
SR64.97106.3254.2482.85122.28
Fours9416615088
Fifties208110
Sixies13102221
Highest5544113101101
Hundreds00411

Koralegedera Nadeeja Ashen Bandara Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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