Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne Pathiratne

Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne Pathiratne

bowler

Full name:Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne Pathiratne
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1457
Innings2354
Overs154.120.011.0
Balls---
Maidens3210
Runs5279790
Wickets2065
Avg26.3516.1618
SR46.252013.2
Eco3.414.858.18
BB443
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1457
Innings2024
Not outs502
Runs2453445
Balls Faced5075439
Avg16.331722.5
SR48.3262.96115.38
Fours2432
Fifties000
Sixies501
Highest301826
Hundreds000

Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne Pathiratne Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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