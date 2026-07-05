Rajapaksha Pathirage Nalin Priyadarshana

Rajapaksha Pathirage Nalin Priyadarshana

bowler

Full name:Rajapaksha Pathirage Nalin Priyadarshana
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Police Sports Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches361717
Innings651716
Overs906.5129.551.4
Balls---
Maidens119141
Runs3401498311
Wickets1113122
Avg30.6316.0614.13
SR49.0125.1214.09
Eco3.753.836.01
BB1053
4w700
5w520
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches361717
Innings48910
Not outs1165
Runs3273425
Balls Faced9256542
Avg8.8311.335
SR35.3552.359.52
Fours3800
Fifties000
Sixies000
Highest2377
Hundreds000

Another Players

Udayanga Mihiran, Suraweera Arachchige Dulash

Udayanga Mihiran, Suraweera Arachchige Dulash

Hemananda, Danal

Hemananda, Danal

Perera, Kusal

Perera, Kusal

Ganganath, Randunu

Ganganath, Randunu

Jayathilake, Charuka Chandeera

Jayathilake, Charuka Chandeera

Bandara, Ashen

Bandara, Ashen

Pradeep, Nuwan

Pradeep, Nuwan

Perera, Priyamal

Perera, Priyamal

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sudeera Thilakaratne, Dilum