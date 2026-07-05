Rajapaksha Pathirage Nalin Priyadarshana
bowler
|Full name:
|Rajapaksha Pathirage Nalin Priyadarshana
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|17
|17
|Innings
|65
|17
|16
|Overs
|906.5
|129.5
|51.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|119
|14
|1
|Runs
|3401
|498
|311
|Wickets
|111
|31
|22
|Avg
|30.63
|16.06
|14.13
|SR
|49.01
|25.12
|14.09
|Eco
|3.75
|3.83
|6.01
|BB
|10
|5
|3
|4w
|7
|0
|0
|5w
|5
|2
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|36
|17
|17
|Innings
|48
|9
|10
|Not outs
|11
|6
|5
|Runs
|327
|34
|25
|Balls Faced
|925
|65
|42
|Avg
|8.83
|11.33
|5
|SR
|35.35
|52.3
|59.52
|Fours
|38
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|23
|7
|7
|Hundreds
|0
|0
|0